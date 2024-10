Scomparsa da casa da giorni, si cerca nel Lazio la sedicenne Asia/Andrea (Di domenica 27 ottobre 2024) Continuano le ricerche per Asia/Andrea Nikic, 16 anni, Scomparsa il 23 ottobre 2024 da Pavona, frazione di Albano Laziale. La famiglia è disperata e chiede l’aiuto di chiunque abbia informazioni utili. Descrizione dell’Abbigliamento e Caratteristiche Al momento della Scomparsa, Asia/Andrea indossava jeans e una felpa nera. Tra i segni distintivi, è importante notare che ha un piercing a cerchietto al naso. Frequenta spesso la città di Roma. Un Appello alla Comunità: Come Aiutare Chiunque abbia visto Asia/Andrea o abbia informazioni utili è pregato di contattare il numero 3401975727. Ogni dettaglio, anche quello apparentemente insignificante, potrebbe essere di fondamentale importanza per riportare Asia/Andrea a casa. L'articolo Scomparsa da casa da giorni, si cerca nel Lazio la sedicenne Asia/Andrea proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Continuano le ricerche perNikic, 16 anni,il 23 ottobre 2024 da Pavona, frazione di Albano Laziale. La famiglia è disperata e chiede l’aiuto di chiunque abbia informazioni utili. Descrizione dell’Abbigliamento e Caratteristiche Al momento dellaindossava jeans e una felpa nera. Tra i segni distintivi, è importante notare che ha un piercing a cerchietto al naso. Frequenta spesso la città di Roma. Un Appello alla Comunità: Come Aiutare Chiunque abbia vistoo abbia informazioni utili è pregato di contattare il numero 3401975727. Ogni dettaglio, anche quello apparentemente insignificante, potrebbe essere di fondamentale importanza per riportare. L'articolodada, sinellaproviene da Dayitalianews.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pontedera, esce di casa e non fa ritorno: ore d’ansia per la scomparsa di una donna - Pontedera (Pisa), 27 ottobre 2024 – C’è grande apprensione per un donna scomparsa a Pontedera. Si tratta di una 59enne di origini albanesi che è uscita di casa ieri mattina, sabato 26 ottobre, e non h ... (msn.com)

Era scomparsa da 13 giorni. Flavia uccisa a coltellate. La confessione del killer - La donna, dopo la discoteca, a un’amica: "Ho un appuntamento". Poi sparì. L’auto e il corpo (in una cisterna) a casa dell’uomo che doveva incontrare. (msn.com)

Flavia Mello Agonigi, scomparsa da giorni, trovata morta in una cisterna - Flavia Mello Agonigi, scomparsa da giorni, trovata morta in una cisterna. Per l'omicidio è stato arrestato Kristian Emanuele Nannetti. (linserto.it)

Fine delle speranze per la 54enne scomparsa da giorni, dove e come è stata ritrovata - Ritrovata priva di vita Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa giorni fa a Pontedera, in provincia di Pisa. Arrestato un 34enne ... (bigodino.it)