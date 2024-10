Ilrestodelcarlino.it - La Lube difende il fortino Eurosuole. Vietato sbagliare contro Cisterna

(Di domenica 27 ottobre 2024) Casa dolce casa. Laoggi torna finalmente a giocare nell’orario tradizionale delle 18 e si affida al suoForum, palazzetto generatore di due vittorie su due incontri, per batterenella quinta giornata e cancellare così la caduta di Verona. I biancorossi sono quinti in con sei punti, mentre gli ospiti si presentano ultimi con appena un punto, una classifica bruttissima ma che ha la giustificazione del calendario:ha sfidato nell’ordine Trento, Verona, Piacenza e Perugia, proprio le prime quattro della graduatoria in regular season. Coach Medei potrà contare sulla squadra al completo come effettivi, anche se Nikolov è lontano dalla migliore condizione, verrà utilizzato poco e gli verrà preferito in sestetto Bottolo.