Tagli ai bonus per le ristrutturazioni | Futuro incerto per le imprese edili

Nel 2025 termineranno – o verranno molto ridotti – i bonus legati alle ristrutturazioni e all'efficientamento energetico delle abitazioni, mentre nel 2026 andranno a esaurimento i fondi legati al Pnrr. Temi importanti che certamente porteranno conseguenze anche alle imprese che operano nel campo dell'edilizia nel territorio cesenate. "In effetti – analizza Giovanni Calzolari, direttore Ance di Forlì-Cesena – le incognite non mancano. Veniamo da anni nei quali in seguito al Superbonus il settore è stato investito da una serie di radicali cambiamenti. Sono nate tante nuove aziende edili, il che non è necessariamente un bene, perché tra queste c'è stato anche chi ha semplicemente cercato di improvvisarsi per cavalcare l'onda senza magari vere le giuste competenze necessarie a operare in un settore delicato come quello delle costruzioni.

