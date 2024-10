100mila euro di risarcimento per stress sul lavoro: come è stato possibile (Di sabato 26 ottobre 2024) In una società i cui ritmi spiccano sempre più per velocità, negli ambienti di lavoro non è affatto raro imbattersi in situazioni che contrastano con il diritto alla salute e al recupero delle energie psicofisiche. Pensiamo ad esempio a luoghi come gli ospedali, in cui frequentemente le unità che compongono il personale sanitario non sono in numero sufficiente a garantire servizi sempre puntuali e rapidi. Recentemente un caso di superlavoro ha destato un certo clamore, anche e soprattutto per la cifra di risarcimento ottenuta dalla vittima, un medico che aveva patito un fortissimo stato di stress per l’eccessivo numero di ore di attività. A pagare ben 100mila euro è stata l’Asl partenopea, all’esito di un procedimento giudiziario che ha dato ragione all’ortopedico che aveva fatto un numero spropositato di ore di straordinario. Quifinanza.it - 100mila euro di risarcimento per stress sul lavoro: come è stato possibile Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In una società i cui ritmi spiccano sempre più per velocità, negli ambienti dinon è affatto raro imbattersi in situazioni che contrastano con il diritto alla salute e al recupero delle energie psicofisiche. Pensiamo ad esempio a luoghigli ospedali, in cui frequentemente le unità che compongono il personale sanitario non sono in numero sufficiente a garantire servizi sempre puntuali e rapidi. Recentemente un caso di superha deun certo clamore, anche e soprattutto per la cifra diottenuta dalla vittima, un medico che aveva patito un fortissimodiper l’eccessivo numero di ore di attività. A pagare benè stata l’Asl partenopea, all’esito di un procedimento giudiziario che ha dato ragione all’ortopedico che aveva fatto un numero spropositato di ore di straordinario.

