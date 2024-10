Lapresse.it - Regionali Liguria: chi è Marco Bucci, il candidato del centrodestra

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 64 anni, è ildelalle elezioniin. Sindaco di Genova, sfiderà alle urne l’ex ministro Andrea Orlando del Pd.era stato eletto sindaco di Genova nel 2017 e confermato cinque anni più tardi nel 2022. La carriera di, dall’azienda al Comune Ex dirigente d’azienda,è laureato in Chimica e dagli anni ’80 ha lavorato come manager per 3M prima e per Kodac poi, vivendo a lungo all’estero in Svizzera e negli Stati Uniti. Dall’ottobre 2015 al giugno 2017 è stato amministratore delegato diDigitale. Poi la richiesta di candidarsi alle elezioni comunali e la prima vittoria nel 2017, primo sindaco dinel Dopoguerra. Al primo turno raccoglie il 38,80% dei consensi, andando al ballottaggio con ildel centrosinistra Gianni Crivello (33,39%).