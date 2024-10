Braglia: “Bologna-Milan? L’umanità deve andare oltre l’aspetto sportivo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervenuto a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan e del tanto discusso rinvio della sfida contro il Bologna Pianetamilan.it - Braglia: “Bologna-Milan? L’umanità deve andare oltre l’aspetto sportivo” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervenuto a Tmw Radio, Simoneha parlato dele del tanto discusso rinvio della sfida contro il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Braglia: “Inter-Juve, bel test per la difesa di Motta. Se i nerazzurri faranno…” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore parla di Inter-Juve: "Questa la chiave tattica del match" ... (fcinter1908.it)

Serie B, nell’anticipo l’imbattuto Spezia ospita il Bari per agganciare il Pisa - Profumo di primato nel venerdì sera della Serie B al Picco, sold out con 7.999 spettatori, dove lo Spezia apre contro il Bari nell’anticipo di oggi (25 ottobre) la decima ... (ilmessaggero.it)

Giorgio Zanni nuovo presidente Upi Emilia Romagna, rinnovato il direttivo - E’ Giorgio Zanni il nuovo presidente di UPI Emilia-Romagna, l’Unione delle Province italiane, eletto, all’unanimità, nel corso della seduta del direttivo ... (piacenzasera.it)

UCL - Juventus freddata dallo Stoccarda, Bologna ancora ko. L'Arsenal vince 1-0 e Hakimi salva il PSG - Sorride l’Arsenal, eurorivale dell’Inter dopo lo Young Boys, avversario di domani. Serata amara per la Juventus, prossimo avversario dei campioni d’Italia in Serie A, e per ... (fcinternews.it)