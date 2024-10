Secoloditalia.it - Italia-Albania, Ricolfi: nessuno dice agli italiani che l’operazione costa 2 euro a migrante

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Qual è il sentimento deglini sul protocollo Roma-Tirana? Condividono la bocciatura tranchant del centrosinistra o fanno il tifo per la premier Meloni? Il tema è affrontato sul Messaggero dal sociologo Lucache prende spunto dai tanti sondaggi usciti in questi giorni di roventi polemiche. A una prima e frettolosa lettura si direbbe che glini non abbiano gradito. Le critiche alla politica del governo sui migranti sembrano superiori ai commenti favorevoli., glini non gradiscono l’accordo? Con numeri diversimedia Research, YouTrend e Swg certificano la vittoria del partito dei contrari. Ma non per ragioni umanitarie ma per la convinzione, circolata sui media, cheabbia costi stellari.