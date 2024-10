Formiche.net - Investimenti, innovazione e crescita. Ecco il Forum Incyte sulla ricerca

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In un mondo in cuie sviluppo economico sono sempre più legati, con l’avvento di nuove tecnologie e uno scenario di competizione globale in costante sviluppo, puntarenon solo è auspicabile, ma risulta strategico per l’Italia e per l’Europa nel suo complesso. Il report di Mario Draghicompetitività europea ha già messo in evidenza il sempre crescente gap diche separa l’Unione europea dal resto del mondo, soprattutto di fronte a Cina e Stati Uniti. Il primo passo per mettersi in pari è supportare lain settori ad alta, come il biotech. Di questo, ma non solo, si è parlato al II“Costruire il futuro coltivando il talento una sfida per l’europa, un’opportunità per l’Italia”, svoltosi oggi a Roma in collaborazione con Formiche ed Healthcare Policy.