Esplosione alla Toyota: è il giorno della rabbia, sindacati domani in sciopero. Indaga la procura. In prognosi riservata il ferito più grave, ha 24 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) La processione dei lavoratori davanti alla fabbrica, fiori e lacrime per le due vittime trentenni. Landini: “Si confermi l'assoluta inadeguatezza che c'è sul tema della salute e della sicurezza”. L’aggiornamento sui feriti, l’Ausl: traumi da schiacciamento o da scoppio Repubblica.it - Esplosione alla Toyota: è il giorno della rabbia, sindacati domani in sciopero. Indaga la procura. In prognosi riservata il ferito più grave, ha 24 anni Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La processione dei lavoratori davantifabbrica, fiori e lacrime per le due vittime trentenni. Landini: “Si confermi l'assoluta inadeguatezza che c'è sul temasalute esicurezza”. L’aggiornamento sui feriti, l’Ausl: traumi da schiacciamento o da scoppio

Bologna, Lorenzo e Fabio morti nell'esplosione alla Toyota: cosa è successo - Sono Lorenzo Cubello e Fabio Tosi, rispettivamente di 37 e 34 anni, i due operai morti ieri sera nella violenta esplosione avvenuta all’interno di uno dei capannoni industriali della Toyota Material ... (adnkronos.com)

Incidente alla Toyota, i sindacati avevano già programmato uno sciopero per chiedere più sicurezza - "Scioperi c'erano stati anche in passato, l’ultimo per alcuni nuovi strumenti su cui i lavoratori chiedevano il collaudo" ... (ilfattoquotidiano.it)

