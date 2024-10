Agi.it - Decreto flussi 2025, quanti sono gli ingressi consentiti per lavoro

(Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - È stata diramata oggi la circolare congiunta dei ministeri dell'Interno, dele delle politiche sociali, dell'Agricoltura e del Turismo con le indicazioni operative per l'attuazione deldel presidente del Consiglio 27 settembre 2023, concernente la programmazione transitoria deid'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-, e dellegge 11 ottobre 2024 numero 145. Per ilprevisti 70.720persubordinato non stagionale, 730perautonomo e 110.000persubordinato stagionale.