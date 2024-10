Movieplayer.it - Cruel Intentions: il primo trailer del reboot televisivo include molti richiami al film originale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È stato diffuso ildidel cult del 1999 con Sarah Michelle Gellar e Reese Witherspoon. Dopo 25 anni, diversi sequel e un pilot fallito, una nuova generazione avrà il suo. Giovedì Prime Video ha presentato ildeldel cult del 1999. Tutti gli otto episodi verranno presentati in anteprima il 21 novembre sullo streamer. Ilcontiene alcuninostalgici aldi successo del 1999, tra cui un'allegra cover di "Bitter Sweet Symphony" dei The Verve, una familiare decappottabile nera e un'ancora più familiare collana del rosario con un empio segreto nascosto. Rivisitazione in chiave moderna del romanzo di Pierre Choderlos de Laclos del 1782 Les Liaisons Dangereuses,