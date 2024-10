Regionali, c’è il quarto candidato alla presidenza: Luca Teodori con “Lealtà coerenza verità” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Obiettivo raggiunto, la lista civica “Lealtà coerenza verità” (Lcv) di Luca Teodori parteciperà alle elezioni Regionali dell’Emilia-Romagna. Con oltre 5.000 firme raccolte nelle province di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara, la lista di Teodori ha raggiunto il Ilpiacenza.it - Regionali, c’è il quarto candidato alla presidenza: Luca Teodori con “Lealtà coerenza verità” Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Obiettivo raggiunto, la lista civica “” (Lcv) diparteciperà alle elezionidell’Emilia-Romagna. Con oltre 5.000 firme raccolte nelle province di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara, la lista diha raggiunto il

Elezioni regionali - scende in campo una quarta lista : è quella del 'no vax' Luca Teodori - Ci sarà anche il simbolo di “Lealtà Coerenza Verità” (LCV) alle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre, lista civica che ha in Luca Teodori il candidato alla presidenza della Regione. Con oltre 5.000 firme raccolte nelle province di ... (Forlitoday.it)

