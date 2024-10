Europa League 2024 2025 | poker del Galatasaray Bodo corsaro a Braga

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si apre la terza giornata di. Servono quattro gol al, che rischia la rimonta in casa contro l’Elfsborg di Hiljemark.GlimtRISULTATI E CLASSIFICHE Vittoria pirotecnica per ilcontro l’Elfsborg. L’undici di Buruk domina il primo tempo e va negli spogliatoi sul 3-0 dopo le reti di Icardi (28?), Yilmaz (44?) e l’autogol di Petteon (39?). Nella seconda frazione c’è la reazione degli svedesi, che si riportano sotto con Hult (53?) e Baidoo (65?). Akgun segna la rete della sicurezza all’83’. Laon prova ad accorciare nuovamente le distanze al 92?, ma è troppo tardi per evitare il ko per 4-3. IlGlimt vince 2-1 in casa del. Succede tutto nel secondo tempo al Municipal con Evjen che porta avanti gli ospiti al 53?.