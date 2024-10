Bianca Berlinguer: il fuorionda che scuote l’opinione pubblica (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bianca Berlinguer, storica giornalista e conduttrice televisiva, si trova nuovamente al centro dell’attenzione mediatica a causa di un fuorionda esplosivo. Durante una registrazione per il suo programma, la conduttrice si è lasciata andare a commenti molto duri, rivolti sia ai suoi collaboratori che alla Rai, l’emittente televisiva pubblica italiana da cui Berlinguer ha recentemente lasciato per passare a Mediaset. Il fuorionda, ripreso da Striscia la Notizia, ha fatto il giro del web e ha suscitato reazioni contrastanti. Berlinguer, il fuorionda incriminato Nel video trapelato, Bianca Berlinguer appare visibilmente irritata mentre critica apertamente i suoi collaboratori, definendoli “un branco di incapaci”. Non si limita, però, al suo staff. Velvetmag.it - Bianca Berlinguer: il fuorionda che scuote l’opinione pubblica Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), storica giornalista e conduttrice televisiva, si trova nuovamente al centro dell’attenzione mediatica a causa di unesplosivo. Durante una registrazione per il suo programma, la conduttrice si è lasciata andare a commenti molto duri, rivolti sia ai suoi collaboratori che alla Rai, l’emittente televisivaitaliana da cuiha recentemente lasciato per passare a Mediaset. Il, ripreso da Striscia la Notizia, ha fatto il giro del web e ha suscitato reazioni contrastanti., ilincriminato Nel video trapelato,appare visibilmente irritata mentre critica apertamente i suoi collaboratori, definendoli “un branco di incapaci”. Non si limita, però, al suo staff.

