Ilfattoquotidiano.it - Ranucci: “A Report sveleremo un nuovo caso Boccia al Mic. Coinvolge alte cariche di Fdi”

(Di martedì 22 ottobre 2024) “un. Riguarda sempre il ministero della Cultura. Ci sono documenti e chat che farebbero ipotizzare responsabilità legate addi Fratelli d’Italia”. Sigfridoha anticipato il tema della prima puntata di, in onda domenica 27 ottobre su Rai Tre: “È unche potrebbe essere al maschile, non riguarda, ma come modalità di operazione è unsimile – ha rivelato a Un giorno da pecora – Riguarda sempre il ministero della Cultura, ma Sangiuliano non c’entra”. Anzi all’ormai ex ministro,ha rivolto un pensiero: “Gli mando un saluto. È uno dei pochi che sa cosa è la dignità e si è dimesso anche ingiustamente. È una persona che in Rai può dare ancora molto”.