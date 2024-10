Anteprima24.it - Zinzi (Lega): “Da De Luca gestione disastrosa della sanità”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Laha un giudizio netto sullaDecampana. È una, lo ripetiamo da anni stando all’opposizione del governo regionale”. Lo ha detto il coordinatore campanoGianpiero, parlamentare casertano, presentando l’evento “Laè in diritto non un’elemosina”. “Oggi – ha spiegato– Dee la sinistra litigano, ma omettono di aver gestito in manieralain Campania in questi nove anni. Noi lo ribadiamo e avremo anche una raccolta di firme ai nostri gazebo sul tema nel prossimo fine settimana, per ribadire che ladeve tornare ad essere un diritto anche in Campania. Deha gestito finora con pieni poteri lae i fondi perché è stato in tutti questi anni anche l’assessore regionale alla