Tajani in Israele: riaprire la strada a politica e diplomazia. Nuovo tour di Blinken, pressing per tregua a Gaza (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovo tour in Medio Oriente del segretario di Stato americano Antony Blinken , impegnato a fare pressioni per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi, giorni dopo l'uccisione da parte di Israele del leader di Hamas, Yahya Sinwar. E' l'undicesimo viaggio nella regione del capo della diplomazia Usa da quando è scoppiata la guerra un anno fa, a sole due settimane dalle

