Morani fuori controllo Senaldi stronca la piddina | Sai perché butta male? | Video

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tiene banco la vicenda del rilascio dei migranti negli hub fatti costruire in Albania dal governo Meloni, in accordo con quello albanese. Venerdì, però, il Tribunale di Roma non ha convalidato il decreto di trattenimento delle 12 persone che si trovavano in Albania nei discussi centri, adeguandosi a una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il principale tribunale d'Europa. Se ne dibatte a 4 di Sera Weekend, programma di approfondimento e di attualità in onda il sabato e la domenica alle 20:30 su Rete 4 e condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti.