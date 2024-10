Lavori alla centrale acquedotto di Cervia: previste irregolarità nell'erogazione dell'acqua (Di lunedì 21 ottobre 2024) nella serata di mercoledì 23 ottobre Hera eseguirà nelle ore notturne (dalle 21 in poi) dei Lavori di manutenzione straordinaria alla centrale acquedotto di Cervia Via Leonardo da Vinci nello specifico, interesserà le località di Savio di Cervia, Castiglione di Cervia Tantlon, Villa Inferno Ravennatoday.it - Lavori alla centrale acquedotto di Cervia: previste irregolarità nell'erogazione dell'acqua Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)a serata di mercoledì 23 ottobre Hera eseguiràe ore notturne (dalle 21 in poi) deidi manutenzione straordinariadiVia Leonardo da Vincio specifico, interesserà le località di Savio di, Castiglione diTantlon, Villa Inferno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in arrivo : rinviati i lavori di manutenzione al ponte mobile di Cervia - I lavori di manutenzione del ponte mobile di Cervia, previsti per questa settimana, sono stati rimandati a causa di un peggioramento delle previsioni meteo, con pioggia prevista per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. "Le attività di stesura delle resine sul ponte e tutte le manutenzioni. (Ravennatoday.it)

Finiti i lavori di manutenzione della sede ripartono le attività di Cervia Social Food - Riparte dopo una settimana di lavori di manutenzione il progetto Cervia Social Food. La cucina popolare, Cucinasorriso, dopo i primi otto mesi di attività, dove sono stati preparati oltre 18mila pasti e 10mila bags da asporto per la cena, riapre in via Levico 11A da lunedì 23 settembre... (Ravennatoday.it)

Municipio - scuole - caserma e biblioteca : lavori per 600mila euro negli edifici pubblici di Cervia - L’amministrazione comunale di Cervia ha approvato e finanziato interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole e negli edifici pubblici comunali. L’importo complessivo dei lavori è di 600 mila euro. Diversi interventi riguarderanno le scuole del territorio. Interventi di ripristino... (Ravennatoday.it)