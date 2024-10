Gael García Bernal alla Festa del Cinema di Roma per “Máquina – Il Pugile”: «Io e Diego Luna siamo fratelli» (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Diego Luna non può essere qui a Roma oggi per un problema familiare, mandiamogli un caro saluto attraverso un applauso!». Il divo messicano Gael García Bernal introduce così l’incontro con il pubblico alla Festa del Cinema di Roma. In teoria la masterclass doveva essere un dialogo a due voci con l’amico e collega di una vita, ma si è trattato di un (notevole) monologo dedicato anche a Luna. Bernal e Luna sono cosceneggiatori e coprotagonisti della nuova serie Máquina – Il Pugile (presentata alla Festa, ora visibile su Dinsey+). Ecco la nostra recensione della serie e tutto quello che ci ha raccontato Bernal anche all’incontro stampa. Amica.it - Gael García Bernal alla Festa del Cinema di Roma per “Máquina – Il Pugile”: «Io e Diego Luna siamo fratelli» Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «non può essere qui aoggi per un problema familiare, mandiamogli un caro saluto attraverso un applauso!». Il divo messicanointroduce così l’incontro con il pubblicodeldi. In teoria la masterclass doveva essere un dialogo a due voci con l’amico e collega di una vita, ma si è trattato di un (notevole) monologo dedicato anche asono cosceneggiatori e coprotagonisti della nuova serie– Il(presentata, ora visibile su Dinsey+). Ecco la nostra recensione della serie e tutto quello che ci ha raccontatoanche all’incontro stampa.

