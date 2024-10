“Ci sposiamo”. Il campione italiano presto all’altare con la storica fidanzata. L’annuncio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo otto anni di fidanzamento, il campione italiano finalmente si sposa. È ufficiale: i tifosi lo vedranno presto all’altare. La notizia è arrivata poco fa dalla bellissima coppia. I due infatti hanno scelto di annunciare la lieta notizia sui social, postando un video che cattura il momento della proposta di matrimonio. La gioia dei fan e degli amici non ha tardato a manifestarsi, riempiendo il web di messaggi di auguri e affetto. Per la proposta di matrimonio, il futuro sposo ha voluto organizzare una vera e propria sorpresa per la sua futura moglie. La scena si è svolta in un appartamento di Parigi, arredato per l’occasione in modo romantico e la Torre Eiffel a fare da sfondo. Nel video, si vede lei entrare bendata, guidata dal calciatore al centro di una stanza il cui pavimento è cosparso di petali bianchi e circondato da candele, con mazzi di rose ovunque. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo otto anni di fidanzamento, ilfinalmente si sposa. È ufficiale: i tifosi lo vedranno. La notizia è arrivata poco fa dalla bellissima coppia. I due infatti hanno scelto di annunciare la lieta notizia sui social, postando un video che cattura il momento della proposta di matrimonio. La gioia dei fan e degli amici non ha tardato a manifestarsi, riempiendo il web di messaggi di auguri e affetto. Per la proposta di matrimonio, il futuro sposo ha voluto organizzare una vera e propria sorpresa per la sua futura moglie. La scena si è svolta in un appartamento di Parigi, arredato per l’occasione in modo romantico e la Torre Eiffel a fare da sfondo. Nel video, si vede lei entrare bendata, guidata dal calciatore al centro di una stanza il cui pavimento è cosparso di petali bianchi e circondato da candele, con mazzi di rose ovunque.

L’ex campione italiano operato d’urgenza dopo un infarto - Nella serata di giovedì, 17 ottobre 2024, l’uomo ad un certo punto si è accasciato a terra. Per salvargli la vita è stato necessario l’inserimento di uno stent coronarico. Il famoso ex calciatore, ora allenatore del Rapallo, ha avuto un infarto mentre si trovava in campo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Terribile incidente in bus, decine tra morti e feriti Leggi anche: “Ho 55 ... (Tvzap.it)

Porfiri campione italiano di velocità in salita - . La Lancia Beta Montecarlo vanta una storia unica nel mondo dei rally internazionali: fu portata al debutto da Giorgio Schön, figlio della famosissima stilista Mila Schön la quale disegnò l’inconfondibile livrea. Dopo dieci gare, alla guida della sua Lancia Beta Montecarlo, dagli sgargianti colori bianco-giallo-blu, Porfiri ha sbaragliato la concorrenza e si è classificato al primo posto in ... (Ilrestodelcarlino.it)

“Academy e ‘spinte’ verso la F1 : con la mia vittoria ho lanciato un bel segnale” – Leonardo Fornaroli - primo italiano campione di Formula 3 - Accanto al mio primo podio conquistato su una monoposto, sempre a Monza”. Fornaroli non appartiene a nessuna Academy. La citazione di Valentino Rossi porta il discorso sul pilota di tutti gli italiani. Quest’anno sono stato molto solido nel rendimento, andando a punti in 18 gare su 20”. Nel motorsport attuale c’è un’Italia che convince, con lo sbarco di Andrea Kimi Antonelli in F1 nel 2025 su ... (Ilfattoquotidiano.it)