The Mads per sempre giovani | 45 anni nel segno del modernismo fra beat e pub rock

(Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ottobre 2024 – I thesono un miracolo. Alieni sbarbati, piovono sul pianeta Milano alla fine degli‘70. In un’epoca segnata da cascami hippy e dagli ultimi drammatici fuochi della violenza politica ma anche dalla creatività furiosa e ribelle del Virus, il centro sociale che ha “insegnato” il punk all’Italia, rappresentano un’anomalia nel ribollente panorama delle sottoculture milanesi. Sul palcoscenico portano etica ed estetica mod, con un sound che ha nei Jam di Paul Weller il principale – seppur non l’unico – riferimento musicale. In quattrodi attività si distinguono per i loro live infuocati, ma non riescono a lasciare alcuna testimonianza su supporto concreto della loro energia.