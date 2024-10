Schifani “Momento positivo sotto il profilo dell’economia finanziaria” (Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Viviamo un Momento positivo sotto il profilo dell’economia finanziaria, abbiamo registrato un aumento di entrate fiscali che non può essere casuale, è un trend nazionale. A conferma di quanto stia lavorando bene il governo Meloni”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della manifestazione “Due anni di governo Meloni” a Palermo. xd8/mgg/ Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Schifani “Momento positivo sotto il profilo dell’economia finanziaria” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Viviamo unil, abbiamo registrato un aumento di entrate fiscali che non può essere casuale, è un trend nazionale. A conferma di quanto stia lavorando bene il governo Meloni”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato, a margine della manifestazione “Due anni di governo Meloni” a Palermo. xd8/mgg/ Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - Baroni SICURO : «Momento positivo - c’è la concentrazione massima. Sul rigorista dico QUESTA cosa» - Ho avuto risposte importanti anche dai giocatori che non hanno giocato a Torino. È un momento positivo e […]. Sul rigorista dico QUESTA cosa». Lazio, Baroni SICURO: «Momento positivo, c’è la concentrazione massima. Le parole Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Baroni ha analizzato così la vittoria della Lazio contro il Nizza: PAROLE – «Partita non facile, ma interpretata bene dai ... (Calcionews24.com)

MotoGP - Bezzecchi : “Aragon pista particolare - arriviamo da un momento positivo” - “Aragon è una pista molto particolare, con tante caratteristiche diverse concentrate tutte nello stesso tracciato“. The post MotoGP, Bezzecchi: “Aragon pista particolare, arriviamo da un momento positivo” appeared first on SportFace. . Sono queste le parole di Marco Bezzecchi, pilota del Team VR46, in vista del prossimo appuntamento di MotoGp, il Gran Premio di Aragon. (Sportface.it)