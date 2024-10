Saint-Gobain, Terrasini: “Nuovo impianto fotovoltaico è importante step verso decarbonizzazione” (Di sabato 19 ottobre 2024) Così l'amministratore delegato Saint-Gobain Italia, è intervenuto a margine dell’inaugurazione del Nuovo parco fotovoltaico dello stabilimento di Saint-Gobain "L’impianto fotovoltaico inaugurato oggi rappresenta uno step nel processo di decarbonizzazione dei siti in Italia e nel gruppo. Abbiamo l'obiettivo di emettere zero emissioni nel 2050 e questo impianto ci permetterà di consumare tutta l'energia prodotta, che Sbircialanotizia.it - Saint-Gobain, Terrasini: “Nuovo impianto fotovoltaico è importante step verso decarbonizzazione” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Così l'amministratore delegatoItalia, è intervenuto a margine dell’inaugurazione delparcodello stabilimento di"L’inaugurato oggi rappresenta unonel processo didei siti in Italia e nel gruppo. Abbiamo l'obiettivo di emettere zero emissioni nel 2050 e questoci permetterà di consumare tutta l'energia prodotta, che

