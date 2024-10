Ottanta, Il Nuovo Tour di Filippo Graziani per Festeggiare gli 80 Anni di Ivan (Di sabato 19 ottobre 2024) Filippo Graziani celebra gli 80 Anni di Ivan con il Nuovo Tour Ottanta Buon Compleanno Ivan, una festa di compleanno itinerante, piena di sorprese, da marzo 2025. Filippo Graziani, Nuovo Tour in Onore di Ivan Graziani, “Ottanta, Buon Compleanno Ivan” Dopo il notevole successo dell’album “Ivan Graziani – Per gli amici”, uscito il 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e del Tour omonimo che ha visto oltre 50 date, molte delle quali sold out, Filippo Graziani si prepara a tornare sul palco con un Nuovo Tour esclusivo: “Ottanta. Buon compleanno Ivan”. Questo evento rappresenta una vera e propria festa itinerante, ricca di sorprese, dedicata a celebrare quello che sarebbe stato l’80° compleanno di Ivan Graziani. Ph. Spettacolo.periodicodaily.com - Ottanta, Il Nuovo Tour di Filippo Graziani per Festeggiare gli 80 Anni di Ivan Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024)celebra gli 80dicon ilBuon Compleanno, una festa di compleanno itinerante, piena di sorprese, da marzo 2025.in Onore di, “, Buon Compleanno” Dopo il notevole successo dell’album “– Per gli amici”, uscito il 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e delomonimo che ha visto oltre 50 date, molte delle quali sold out,si prepara a tornare sul palco con unesclusivo: “. Buon compleanno”. Questo evento rappresenta una vera e propria festa itinerante, ricca di sorprese, dedicata a celebrare quello che sarebbe stato l’80° compleanno di. Ph.

Filippo Graziani canta Ivan per gli 80 anni : “Sanremo? Posto strano ma ci tornerei” - Filippo Graziani del padre Ivan non conserva solo l’aspetto e il cognome ma anche la stessa passione nel fare musica. Alcune non le ha mai fatte dal vivo neanche lui. Buon compleanno Ivan’, una festa di compleanno itinerante ricca di sorprese, per celebrare da marzo 2025 quello che sarebbe stato l’80esimo compleanno del padre. (Dailyshowmagazine.com)

“Buon compleanno Ivan” - Filippo Graziani festeggia gli 80 anni del padre con un nuovo tour - . ROMA – Dopo il grande successo dell’album “Ivan Graziani – Per gli amici”, pubblicato lo scorso 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più sold out, FILIPPO GRAZIANI è pronto a tornare sul palco con un nuovo tour straordinario in poche date esclusive: “OTTANTA. (Lopinionista.it)

‘Buon compleanno Ivan’ : Filippo Graziani in tour - Il carismatico performer, originario di Novafeltria, guiderà il pubblico attraverso i successi più celebri del padre, proponendo anche una selezione di brani a lui cari e offrendo uno sguardo intimo, personale e nascosto del cantautore. "Come ogni festa di compleanno che si rispetti – dicono dall’organizzazione – non mancheranno le sorprese, che saranno annunciate in questi mesi. (Ilrestodelcarlino.it)