Migranti, i 12 dall’Albania sbarcano a Bari: lunedì Cdm a lavoro su decreto legge per Paesi non sicuri (Di sabato 19 ottobre 2024) Il governo Meloni è intenzionato a risolvere il cortocircuito che ha portato alla decisione del Tribunale di Roma non convalidare il trattenimento dei 12 Migranti; la classifica dei Paesi non sicuri sarebbe troppo stringente e l'esecutivo punterebbe quindi ad un'approvazione accelerata del nuovo Patto europeo su immigrazione e asilo L'articolo Migranti, i 12 dall’Albania sbarcano a Bari: lunedì Cdm a lavoro su decreto legge per Paesi non sicuri proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, i 12 dall’Albania sbarcano a Bari: lunedì Cdm a lavoro su decreto legge per Paesi non sicuri Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il governo Meloni è intenzionato a risolvere il cortocircuito che ha portato alla decisione del Tribunale di Roma non convalidare il trattenimento dei 12; la classifica deinonsarebbe troppo stringente e l'esecutivo punterebbe quindi ad un'approvazione accelerata del nuovo Patto europeo su immigrazione e asilo L'articolo, i 12Cdm asupernonproviene da Il Difforme.

