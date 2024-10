Gestione Pnrr a Foggia, Fdi pungola la maggioranza: "Pretendiamo trasparenza ed efficienza" (Di sabato 19 ottobre 2024) “Rileviamo positivamente che il Partito Democratico, principale partito della maggioranza dell’amministrazione Episcopo sinora distintasi per incapacità di governare Foggia ad un anno dalla vittoria delle elezioni comunali, condivida le nostre posizioni e si accorga, seppur tardivamente, che al Foggiatoday.it - Gestione Pnrr a Foggia, Fdi pungola la maggioranza: "Pretendiamo trasparenza ed efficienza" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Rileviamo positivamente che il Partito Democratico, principale partito delladell’amministrazione Episcopo sinora distintasi per incapacità di governaread un anno dalla vittoria delle elezioni comunali, condivida le nostre posizioni e si accorga, seppur tardivamente, che al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gestione Pnrr a Foggia, Fdi pungola la maggioranza: "Pretendiamo trasparenza ed efficienza" - Il commento dei consiglieri comunali Amorese, Soragnese e Accettulli: "Ci aspettiamo che ne consegua una assunzione di responsabilità da parte del Pd e la necessaria trasparenza su cosa è stato fatto ... (foggiatoday.it)

I 100 giorni di Vito Leccese. Quali promesse elettorali sono state rispettate? - Le promesse non mantenute sottolineate dal Think Thank "I baresi del centrodestra" per una amministrazione che è partita al rallentatore come quella di Bari ... (pugliain.net)

Perché non è il solito scontro sui migranti - Il nostro Verderami, che il polso della destra ce l’ha come nessuno, prevede tempesta, una tempesta molto più forte del solito: « Non è il solito derby tra politica e magistratura. Stavolta il ... (corriere.it)