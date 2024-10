Cina: vice premier He, Paese promuovera’ apertura finanziaria di alto livello (Di sabato 19 ottobre 2024) Pechino, 19 ott – (Xinhua) – La Cina espandera’ costantemente l’apertura istituzionale nel settore finanziario e sosterra’ l’investimento di piu’ istituzioni finanziarie straniere e capitali a lungo termine in Cina, ha dichiarato ieri a Pechino il vice premier He Lifeng. He, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha fatto queste osservazioni durante un incontro con i membri del Consiglio consultivo internazionale dell’Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria. Romadailynews.it - Cina: vice premier He, Paese promuovera’ apertura finanziaria di alto livello Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Pechino, 19 ott – (Xinhua) – Laespandera’ costantemente l’istituzionale nel settore finanziario e sosterra’ l’investimento di piu’ istituzioni finanziarie straniere e capitali a lungo termine in, ha dichiarato ieri a Pechino ilHe Lifeng. He, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha fatto queste osservazioni durante un incontro con i membri del Consiglio consultivo internazionale dell’Amministrazione nazionale per la regolamentazione

