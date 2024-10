Lanazione.it - Centro prelievi in fila dall’alba. Petrucci: "Solo 30 esami al giorno"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ildell’ospedale di Cisanello è finito sotto i riflettori a causa delle lunghe file di pazienti che, fin dalle prime ore del mattino, si mettono in attesa per poter effettuare glidel sangue. Una situazione denunciata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego, che ha diffuso sui suoi canali social un videoreportage documentando quanto accaduto nei giorni scorsi. Nel video, girato martedì 15 ottobre, una paziente oncologica esprime la propria frustrazione: "Siamo qua in, sono partita da Pontedera, ma fanno30al. L’anno scorso ne facevano 55". La donna, visibilmente preoccupata di non riuscire a fare in tempo le analisi necessarie per la prossima visita medica, fissata per il 25 ottobre, continua: "Se non riesco a fare le analisi, mi salta tutto. Cosa faccio?".