Roma, cittadino tunisino arrestato per scontri a corteo pro Palestina a Piazza Ostiense (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 41 anni, a seguito dei gravi incidenti registratisi nel corso della manifestazione nazionale, in sostegno e solidarietĂ del popolo palestinese, di sabato 5 ottobre in Piazzale Ostiense, a Roma. Alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, che ha diversi precedenti, in quanto ritenuto responsabile del reato di “resistenza a P.U. aggravato perchĂ© commesso da piĂą di dieci persone riunite”. Lapresse.it - Roma, cittadino tunisino arrestato per scontri a corteo pro Palestina a Piazza Ostiense Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Polizia di Stato haundi 41 anni, a seguito dei gravi incidenti registratisi nel corso della manifestazione nazionale, in sostegno e solidarietĂ del popolo palestinese, di sabato 5 ottobre inle, a. Alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, che ha diversi precedenti, in quanto ritenuto responsabile del reato di “resistenza a P.U. aggravato perchĂ© commesso da piĂą di dieci persone riunite”.Â

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Corteo pro Palestina di Roma - arrestato un cittadino tunisino : “Resistenza a pubblico ufficiale aggravata” - Arrestato dalla polizia un cittadino tunisino di 41 anni per i disordini avvenuti durante la manifestazione pro Palestina del 5 ottobre a Roma. L’uomo, senza fissa dimora e solito dormire in strutture di fortuna, è stato individuato grazie a “specifici servizi di osservazione controllo e pedinamento svolti in maniera continuativa da personale della Digos” di Roma. (Ilfattoquotidiano.it)

Arrestato cittadino tunisino per disordini durante la manifestazione pro Palestina a Roma - Tuttavia, la situazione è degenerata quando un gruppo di individui ha iniziato a comportarsi in modo violento, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Gli eventi del 5 ottobre a Roma offrono uno spunto di riflessione per tutti coloro che organizzano o partecipano a manifestazioni: la necessità di mantenere un equilibrio tra libertà di espressione e il rispetto delle normative ... (Gaeta.it)

Terrorismo islamico - espulso dall’Italia un cittadino tunisino per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione degli attentati - L'articolo Terrorismo islamico, espulso dall’Italia un cittadino tunisino per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione degli attentati sembra essere il primo su LA NOTIZIA. In particolare, lo stesso, è risultato amico su Facebook del terrorista dello Stato Islamico autore dell’attentato avvenuto a Bruxelles in Belgio del 16 ottobre 2023. (Lanotiziagiornale.it)