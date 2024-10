Maltempo: alluvione del Cornia, salvate 30 persone a Campiglia Marittima. A Suvereto evacuata casa di cura (Di venerdì 18 ottobre 2024) Squadre dei vigili del fuoco in azione, in varie province toscane, nella notte fra giovedì 17e venerdì 18 ottobre 2024. A Campiglia Marittima, provincia di Livorno, sono state soccorse 30 persone minacciate dall’innalzamento dell’acqua generato dalla rottura dell’argine del fiume Cornia. A Suvereto (LI) evacuati gli ospiti di una casa di cura L'articolo Maltempo: alluvione del Cornia, salvate 30 persone a Campiglia Marittima. A Suvereto evacuata casa di cura proviene da Firenze Post. .com - Maltempo: alluvione del Cornia, salvate 30 persone a Campiglia Marittima. A Suvereto evacuata casa di cura Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Squadre dei vigili del fuoco in azione, in varie province toscane, nella notte fra giovedì 17e venerdì 18 ottobre 2024. A, provincia di Livorno, sono state soccorse 30minacciate dall’innalzamento dell’acqua generato dalla rottura dell’argine del fiume. A(LI) evacuati gli ospiti di unadiL'articolodel30. Adiproviene da Firenze Post.

