Macellaio morì di Covid Tribunale di Parma riconosce l’infortunio sul lavoro

Macellaio morì per il Covid - il Tribunale di Parma lo riconosce come infortunio sul lavoro - La distanza, che peraltro si riduceva nelle operazioni di cassa, non poteva dunque rappresentare una garanzia di sicurezza e le barriere di plexiglass sono state installate solo successivamente. Il tribunale di Parma, accogliendo il ricorso, ha condannato l’Inail a corrispondere il relativo trattamento economico a favore degli eredi. (Ilfattoquotidiano.it)