Individuato l'automobilista che ha investito una donna e si è dato alla fuga lungo la riviera (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato Individuato dalla polizia locale l'automobilista che nella serata del 17 ottobre ha investito ferendo gravemente una donna di 50 anni lungo la riviera. Si tratterebbe di un 21enne di nazionalità romena. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza il giovane è stato identificato. La Ilpescara.it - Individuato l'automobilista che ha investito una donna e si è dato alla fuga lungo la riviera Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È statopolizia locale l'che nella serata del 17 ottobre haferendo gravemente unadi 50 annila. Si tratterebbe di un 21enne di nazionalità romena. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza il giovane è stato identificato. La

