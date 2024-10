Ilgiorno.it - Il campo sintetico da tennis ora sarà rifatto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’attuale manto da gioco, in erba sintetica, è ormai vecchio, ampiamente usurato e in parte rovinato. Così il Comune ha deciso di metterci mano, riqualificandolo completamente. Lavori in vista per i 2 campi dacoperti presenti all’interno del centro sportivo comunale di via Santa Caterina da Siena: l’Amministrazione sovicese ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di rifacimento dei campi, per farli tornare come nuovi e restituirli al meglio per l’utilizzo da parte degli appassionati brianzoli. Si tratterà di sostituire in toto la pavimentazione, eliminando eventuali avvallamenti della superficie e posando un nuovo manto sempre in erba sintetica che faccia tornare la struttura al massimo livello per le esigenze di chi pratica sport.