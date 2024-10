Genoa Bologna, i convocati di Italiano tra tanti infortunati (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 – Se l'immaginava diversa, Vincenzo Italiano, la vigilia di Genoa-Bologna, il match che assieme a Como-Parma tornerà a riaprire i battenti della Serie A dopo la pausa per le Nazionali. Un break che ha lasciato dei "regali" inaspettati al tecnico rossoblù, ritrovatosi a Casteldebole senza elementi importanti di ritorno dai rispettivi impegni in giro per l'Europa e per il mondo. Sport.quotidiano.net - Genoa Bologna, i convocati di Italiano tra tanti infortunati Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Se l'immaginava diversa, Vincenzo, la vigilia di, il match che assieme a Como-Parma tornerà a riaprire i battenti della Serie A dopo la pausa per le Nazionali. Un break che ha lasciato dei "regali" inaspettati al tecnico rossoblù, ritrovatosi a Casteldebole senza elementi impordi ritorno dai rispettivi impegni in giro per l'Europa e per il mondo.

Emergenza in casa Bologna : Italiano affronta le assenze in vista del match contro il Genoa - Facebook WhatsApp Twitter L’attesa per la sfida in trasferta del Bologna contro il Genoa si fa sentire, ma il Club rossoblù deve affrontare molteplici problematiche legate all’infermeria. A chi ingrana in un periodo di sosta, di solito presenta il vantaggio di avere i nazionali che rientrano con un buon minutaggio alle spalle. (Gaeta.it)

Gilardino prepara il Genoa per la sfida cruciale contro il Bologna - malgrado gli infortuni - Anche Badelj e Frendrup saranno disponibili solo dopo una valutazione. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Attenzione al mercato: Balotelli possibile nuovo innesto Un tema che ha suscitato interesse per i tifosi è quello dell’eventuale arrivo di Mario Balotelli al Genoa. (Gaeta.it)

Genoa-Bologna : dove vederla - orario e probabili formazioni - Allo Stadio Luigi Ferraris andrà in scena la sfida di Serie A Genoa-Bologna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra Genoa-Bologna. Le […]. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. (Calcionews24.com)