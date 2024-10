Ferragnez, perché nessuno compra Villa Matilda: il motivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Personaggi TV. A distanza di un anno da quando è stata acquistata, Villa Matilda, la ex dimora dei Ferragnez sul Lago di Como, è ora disabitata. Pochi mesi fa la lussuosa Villa è stata messa in vendita e ancora oggi non ha un acquirente. La proprietà, 400 metri quadrati di interni e mille di giardino, si trova a Pognana Lario in una posizione splendida, affacciata sullo specchio d’acqua lombardo. Ma perchè ancora nessuno si è fatto avanti? Leggi anche: “Contrario della Ferragni”. Fedez, tutto sulla nuova fidanzata Vittoria Leggi anche: Anna Tatangelo si è fidanzata ufficialmente: chi è il nuovo compagno nessuno compra Villa Matilda A cinque mesi dalla notizia della messa in vendita, Villa Matilda non ha ancora un nuovo proprietario. La casa dei Ferragnez, ora di proprietà del rapper milanese, sul lago di Como è invenduta, come racconta Il Foglio. Tvzap.it - Ferragnez, perché nessuno compra Villa Matilda: il motivo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Personaggi TV. A distanza di un anno da quando è stata acquistata,, la ex dimora deisul Lago di Como, è ora disabitata. Pochi mesi fa la lussuosaè stata messa in vendita e ancora oggi non ha un acquirente. La proprietà, 400 metri quadrati di interni e mille di giardino, si trova a Pognana Lario in una posizione splendida, affacciata sullo specchio d’acqua lombardo. Ma perchè ancorasi è fatto avanti? Leggi anche: “Contrario della Ferragni”. Fedez, tutto sulla nuova fidanzata Vittoria Leggi anche: Anna Tatangelo si è fidanzata ufficialmente: chi è il nuovo compagnoA cinque mesi dalla notizia della messa in vendita,non ha ancora un nuovo proprietario. La casa dei, ora di proprietà del rapper milanese, sul lago di Como è invenduta, come racconta Il Foglio.

