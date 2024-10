Addio ai motori termici nel 2035, a Bari la protesta degli operai dell'automotive: "Perderemo 4mila posti di lavoro" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "A Bari e nella provincia Barletta-Andria-Trani, dove circa cinquemila lavoratori sono interessati da questa trasformazione green, molto probabilmente ne potranno continuare a lavorare soltanto mille". Sono queste le parole, riportate dall'Ansa, del segretario confederale e della Ugl di Bari e Baritoday.it - Addio ai motori termici nel 2035, a Bari la protesta degli operai dell'automotive: "Perderemo 4mila posti di lavoro" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Ae nella provincia Barletta-Andria-Trani, dove circa cinquemila lavoratori sono interessati da questa trasformazione green, molto probabilmente ne potranno continuare a lavorare soltanto mille". Sono queste le parole, riportate dall'Ansa, del segretario confederale ea Ugl di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bari - giovane in mare con le mani legate : “Sono vittima di una baby gang” - Il giovane, che poteva rischiare di morire per ipotermia, avrebbe riferito […]. (Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è stato salvato in mare da un pescatore a Bari dopo essere rimasto in acqua per ore con le mani legate. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura che sta cercando di verificare il racconto della vittima. (Periodicodaily.com)

Bari - giovane in mare con le mani legate : “Sono vittima di una baby gang” - Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura che sta cercando di verificare il […]. Era in acqua da ore e poteva rischiare di morire per ipotermia, salvato da un pescatore Un giovane di 19 anni è stato salvato in mare da un pescatore a Bari dopo essere rimasto in acqua per ore con le mani legate. (Sbircialanotizia.it)

Catanzaro - domani c'è il Bari : "Abbiamo lavorato sull'aspetto mentale - sono fiducioso perché alleno un gruppo compatto" VIDEO - il Bari: "Tutte le trasferte sono difficili, ma in questi giorni abbiamo lavorato sodo e sono molto soddisfatto. . . Fabio Caserta non ha vissuto settimane semplici a causa del momento del Catanzaro , ma il tecnico calabrese non è sfiduciato nonostante. . Abbiamo un po' di acciaccati, ma Pagano sta meglio. (Gazzettadelsud.it)