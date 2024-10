Ucraina-Russia, Trump contro Zelensky: “La guerra è persa” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr Zelensky. Donald Trump, alla fine, punta il dito contro il presidente ucraino per il conflitto in corso da oltre 960 giorni. "Non avrebbe mai dovuto permettere che questa guerra cominciasse. La guerra è persa", le parole del candidato repubblicano alle elezioni Ucraina-Russia, Trump contro Zelensky: “La guerra è persa” L'Identità. Lidentita.it - Ucraina-Russia, Trump contro Zelensky: “La guerra è persa” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latra, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr. Donald, alla fine, punta il ditoil presidente ucraino per il conflitto in corso da oltre 960 giorni. "Non avrebbe mai dovuto permettere che questacominciasse. La", le parole del candidato repubblicano alle elezioni: “La” L'Identità.

I media occidentali ammettono che la Russia sta raggiungendo uno dei suoi obiettivi in Ucraina - Le contorsioni I media euroatlantici non riescono a sminuire l’importanza della oblast’ di Lugansk, una delle quattro regioni formalmente entrate nella Federazione Russa dal 2022 che sono parzialmente sotto controllo ucraino. Gli stessi militari ucraini ammettono che Toretsk costituisce per loro un importante hub e che se cadesse, i russi potrebbero tagliare loro i rifornimenti facilmente. (Api.follow.it)

