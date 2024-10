Scuola, dalla Regione 500 mila euro per i servizi e gli interventi di edilizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Le decisioni assunte nella seduta del Consiglio regionale di oggi investono settori strategici e rilevanti per lo sviluppo economico, culturale e sociale dell’Abruzzo". È il commento del presidente Lorenzo Sospiri a margine della seduta odierna dell'assemblea legislativa, nel corso della quale Chietitoday.it - Scuola, dalla Regione 500 mila euro per i servizi e gli interventi di edilizia Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Le decisioni assunte nella seduta del Consiglio regionale di oggi investono settori strategici e rilevanti per lo sviluppo economico, culturale e sociale dell’Abruzzo". È il commento del presidente Lorenzo Sospiri a margine della seduta odierna dell'assemblea legislativa, nel corso della quale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Topi e sporcizia a scuola. Ma il Comune minimizza" - "Topi e piatti sporchi a scuola, comunicazioni in ritardo sui valori dell’acqua ... Su tali argomenti, Siamo Montecosaro annuncia una mozione da discutere nella prossima seduta consiliare. (ilrestodelcarlino.it)

Emiciclo. I provvedimenti approvati oggi dal Consiglio regionale - Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Si è svolta oggi la seduta del Consiglio regionale nel corso della quale è stata discussa l’interroga ... (abruzzonews24.com)

Messina, timidi progressi per Salvo e Petrucci. Resta fermo ai box Marino - Il Messina prosegue la preparazione in vista della gara casalinga con il Monopoli, una delle inattese protagoniste del primo quarto di torneo. I pugliesi, dopo la salvezza arrivata in extremis ai play ... (messinasportiva.it)