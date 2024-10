Bergamonews.it - “Produzioni Ininterrotte”, i prossimi ospiti del festival di letteratura del lavoro a Crespi d’Adda

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Capriate San Gervasio). A, ildidel(Bg) domenica 20 ottobre, all’Unesco Visitor Centre in corso Manzoni 18, sonola giornalista e autrice Annalisa Monfreda che, alle 11, presenta Quali soldi fanno la felicità? (Feltrinelli, 2024) e, alle 16, Gisella Laterza, giovane scrittrice bergamasca di libri per ragazzi, con La fabbrica delle storie (T-Essere, 2024). Due incontri, due libri, due percorsi per affrontare, ognuno a suo modo, il mondo, la cultura, i valori delo i luoghi del saper fare e i personaggi che hanno fatto la nostra storia imprenditoriale e hanno determinato quello che siamo oggi.