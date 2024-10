Locatelli risponde alle accuse di maltrattamenti: "Senza il mio nome nel libro Nanni avrebbe venduto molto meno" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è raccontato Senza filtri in un’intervista a Vanity Fair, lo chef giudice di MasterChef che mesi invece aveva scelto il silenzio come arma di difesa contro le accuse di Davide Nanni, lo chef abruzzese che ha denunciato i maltrattamenti subiti nel ristorante di Giorgio Locatelli a Londra. Il Gambero Rosso aveva provato a contattarlo più volte per capire quale fosse la sua versione dei fatti ma il cuoco aveva deciso di non esprimersi sulla vicenda, affrettandosi a chiudere la telefonata. Stavolta, non ha potuto evitare l’argomento, si è detto dispiaciuto ma ha anche ammesso di avere avuto anche la sensazione che Nanni «avesse un libro da vendere, e se scriveva una cosa del genere Senza metterci un nome avrebbe venduto molto meno». Gamberorosso.it - Locatelli risponde alle accuse di maltrattamenti: "Senza il mio nome nel libro Nanni avrebbe venduto molto meno" Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è raccontatofiltri in un’intervista a Vanity Fair, lo chef giudice di MasterChef che mesi invece aveva scelto il silenzio come arma di difesa contro ledi Davide, lo chef abruzzese che ha denunciato isubiti nel ristorante di Giorgioa Londra. Il Gambero Rosso aveva provato a contattarlo più volte per capire quale fosse la sua versione dei fatti ma il cuoco aveva deciso di non esprimersi sulla vicenda, affrettandosi a chiudere la telefonata. Stavolta, non ha potuto evitare l’argomento, si è detto dispiaciuto ma ha anche ammesso di avere avuto anche la sensazione che«avesse unda vendere, e se scriveva una cosa del generemetterci un».

