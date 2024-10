LIVE – Mondiali ciclismo su pista, oggi 16 ottobre: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La DIRETTA testuale della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup, in Danimarca. L’Italia si presenta come una delle delegazioni meglio rappresentate, nonostante le assenze pesanti di Filippo Ganna, che ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla strada, ed Elisa Balsamo. La sessione serale si aprirà alle 18.30 con il primo turno di qualificazioni della Team Sprint femminile (18.32) e della Sprint Maschile (18.46). Dalle 19.00 le finali con lo Scratch femminile e le finali della Team Sprint femminile (19.20) e maschile (19.36). Chiuderà il programma il primo turno dell’Inseguimento a squadre maschile (19.44). Sportface vi terrà aggiornati su tutte le gare a partire dalle 18.30. DOVE SEGUIRE LA PRIMA GIORNATA IN TV SEGUI LA DIRETTA A PARTIRE DALLE 18.30 LIVE – Mondiali ciclismo su pista, oggi 16 ottobre: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Latestuale della prima giornata deidisua Ballerup, in Danimarca. L’Italia si presenta come una delle delegazioni meglio rappresentate, nonostante le assenze pesanti di Filippo Ganna, che ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla strada, ed Elisa Balsamo. La sessione serale si aprirà alle 18.30 con il primo turno di qualificazioni della Team Sprint femminile (18.32) e della Sprint Maschile (18.46). Dalle 19.00 le finali con lo Scratch femminile e le finali della Team Sprint femminile (19.20) e maschile (19.36). Chiuderà il programma il primo turno dell’Inseguimento a squadre maschile (19.44). Sportface vi terrà aggiornati su tutte le gare a partire dalle 18.30. DOVE SEGUIRE LA PRIMA GIORNATA IN TV SEGUI LAA PARTIRE DALLE 18.30su16gliinSportFace.

