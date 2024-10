La Reggina pareggia contro l’Acireale, Girasole realizza l’1-1 nella ripresa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Reggina ha pareggiato 1-1 il match contro l’Acireale, conquistando un punto utile per andare in doppia cifra in classifica dopo sei giornate. Allo stadio “Granillo”, si è giocata la ripresa del match contro l’Acireale, che era stato sospeso, dieci giorni fa, per un malore occorso all’arbitro Reggiotoday.it - La Reggina pareggia contro l’Acireale, Girasole realizza l’1-1 nella ripresa Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lahato 1-1 il match, conquistando un punto utile per andare in doppia cifra in classifica dopo sei giornate. Allo stadio “Granillo”, si è giocata ladel match, che era stato sospeso, dieci giorni fa, per un malore occorso all’arbitro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Acireale perde in casa contro il Città di Sant’Agata - granata in silenzio stampa - A fine partita, i granata hanno comunicato di essere in silenzio stampa. Acireale sconfitto in casa dal Città di Sant’Agata, che si è imposto per 2 a 0 nella 6^ giornata del campionato di serie D. . . L’iniziale fase di studio viene interrotta dal tentativo di Pussetto, disinnescato dal portiere dopo. (Cataniatoday.it)

Serie D - l’Acireale crolla in casa contro la Nuova Igea Virtus - Ritorno tra le mura amiche amaro per l’Acireale, battuto per 2 a 0 a domicilio dalla Nuova Igea Virtus. L’inizio del match dei padroni di casa è tutt’altro che negativo. La prima grande occasione capita sui piedi di Capogna, che batte Belmonte, ma la rete viene annullata per posizione di... (Cataniatoday.it)