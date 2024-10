Il mistero della donna scomparsa. L’appello del marito sui social: “La famiglia è preoccupata” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 16 ottobre 2024 – L’ultimo segnale è di sabato. La cella telefonica che copre l’area tra Santo Pietro Belvedere e Casciana Terme ha agganciato il cellulare di Flavia Mello Agonigi alle 2,12. Poi più niente. Telefonino spento, nessun contatto. La donna di 54 anni, originaria del Brasile, sposata con il pontederese Emiliano Agonigi e cittadina italiana da pochi mesi, è come svanita nel nulla. scomparsa la stessa notte quando aveva detto al marito che sarebbe andata a ballare al Don Carlos con alcune amiche. La realtà dice ben altro. Dice che il telefono è stato agganciato per l’ultima volta in una zona completamente dalla parte opposta. Il Don Carlos si trova a Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia (a nord rispetto a Pontedera) e la cella tra Santo Pietro Belvedere e Casciana Terme è sulle colline della Valdera che si trovano a sud. Lanazione.it - Il mistero della donna scomparsa. L’appello del marito sui social: “La famiglia è preoccupata” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 16 ottobre 2024 – L’ultimo segnale è di sabato. La cella telefonica che copre l’area tra Santo Pietro Belvedere e Casciana Terme ha agganciato il cellulare di Flavia Mello Agonigi alle 2,12. Poi più niente. Telefonino spento, nessun contatto. Ladi 54 anni, originaria del Brasile, sposata con il pontederese Emiliano Agonigi e cittadina italiana da pochi mesi, è come svanita nel nulla.la stessa notte quando aveva detto alche sarebbe andata a ballare al Don Carlos con alcune amiche. La realtà dice ben altro. Dice che il telefono è stato agganciato per l’ultima volta in una zona completamente dalla parte opposta. Il Don Carlos si trova a Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia (a nord rispetto a Pontedera) e la cella tra Santo Pietro Belvedere e Casciana Terme è sulle collineValdera che si trovano a sud.

