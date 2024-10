Repair Day Contest 2024, a Milano la terza edizione dell’officina green (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 - Riparare e riusare è meglio che buttare: in occasione della Giornata della Riparazione 2024, domenica 20 ottobre torna la terza edizione del Repair Day Contest, organizzato da Edizioni green Planner, con il supporto di Certideal, Rekeep e l'associazione no profit Smonting. Come funziona Di sicuro avete oggetti elettronici, stampanti, lettori di cd, radioline, macchine fotografiche, asciugacapelli o qualsiasi altro piccolo elettrodomestico che avete nascosto in qualche armadietto o lasciato in cantina perché non funziona: prima di buttarlo portatelo al greenParlor, in via privata della Braida 5 a Milano (M3 Porta Romana) per 'alimentare' la sfida tra riparatori italiani che si affronteranno a colpi di inventiva, conoscenza tecnica e di tenacia. Ilgiorno.it - Repair Day Contest 2024, a Milano la terza edizione dell’officina green Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre- Riparare e riusare è meglio che buttare: in occasione della Giornata della Riparazione, domenica 20 ottobre torna ladelDay, organizzato da EdizioniPlanner, con il supporto di Certideal, Rekeep e l'associazione no profit Smonting. Come funziona Di sicuro avete oggetti elettronici, stampanti, lettori di cd, radioline, macchine fotografiche, asciugacapelli o qualsiasi altro piccolo elettrodomestico che avete nascosto in qualche armadietto o lasciato in cantina perché non funziona: prima di buttarlo portatelo alParlor, in via privata della Braida 5 a(M3 Porta Romana) per 'alimentare' la sfida tra riparatori italiani che si affronteranno a colpi di inventiva, conoscenza tecnica e di tenacia.

