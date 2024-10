Metropolitanmagazine.it - Mondiali LoL al cinema: sono state pubblicate nuove location

(Di martedì 15 ottobre 2024) Manca sempre meno all’attesissima Finale del Campionato Mondiale di League of Legends. Il 2 novembre conosceremo i nomi dei nuovi campioni, e quale modo migliore per non perdersi nulla dell’incredibile spettacolo delle Finals se non davanti al maxi-schermo di uncompletamente dedicato a farvi vivere un’esperienza senza precedenti? Anche quest’anno, infatti, Riot Games e Piece of Magic Entertainment portano la straordinaria atmosfera deidirettamente sul grande schermo.LoL: Ancora tanti posti rimasti!! Dopo l’annuncio di qualche settimana fa e la prevendita aperta da inizio ottobre, i fan hanno da subito risposto con affetto assicurandosi il loro posto per la Finale.