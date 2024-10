Venom – The Last Dance: rivelata la durata del film (Di lunedì 14 ottobre 2024) Venom: The Last Dance uscirà a breve. Con i biglietti per l’adattamento Marvel della Sony ora in vendita, i listini delle catene cinematografiche rivelano che la durata ufficiale di Venom 3 è di 1 ora e 50 minuti con i titoli di coda. La durata di 110 minuti è in linea con il franchise e con l’Universo Spider-Man della Sony: Venom del 2018 aveva una durata di 1 ora e 52 minuti con i titoli di coda, mentre Madame Web aveva una durata di 1 ora e 56 minuti. Morbius del 2022 è durato 1 ora e 44 minuti, ma il film più breve è stato Venom 2: Let There Be Carnage del 2021 con 1 ora e 37 minuti. Nerdpool.it - Venom – The Last Dance: rivelata la durata del film Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 14 ottobre 2024): Theuscirà a breve. Con i biglietti per l’adattamento Marvel della Sony ora in vendita, i listini delle catene cinematografiche rivelano che laufficiale di3 è di 1 ora e 50 minuti con i titoli di coda. Ladi 110 minuti è in linea con il franchise e con l’Universo Spider-Man della Sony:del 2018 aveva unadi 1 ora e 52 minuti con i titoli di coda, mentre Madame Web aveva unadi 1 ora e 56 minuti. Morbius del 2022 è durato 1 ora e 44 minuti, ma ilpiù breve è stato2: Let There Be Carnage del 2021 con 1 ora e 37 minuti.

