Quotidiano.net - Unipol, torna il forum 'Welfare, Italia'. Focus su prevenzione

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lacome approccio fondamentale per sostenere scelte innovative capaci di anticipare le sfide future delno, superando i vincoli della finanza pubblica. Sarà questo il tema al centro del" 2024, promosso dal Gruppoin collaborazione con The European House Ambrosetti, che si terrà a Roma il 15 ottobre. All'iniziativa, dal titolo "Quali opportunità per creare valore nel sistema di", interverranno tra i relatori il presidente diGruppo, Carlo Cimbri, e il ceo di The European House - Ambrosetti, Valerio De Molli. Il punto di vista delle istituzioni verrà offerto dai ministri dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, della Salute, Orazio Schillaci, e delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, e dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.