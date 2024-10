Secoloditalia.it - Sicario della Germania comunista condannato 50 anni dopo: freddò un uomo al Muro di Berlino

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Martin Naumann, ex agenteSTASI, è statoa 10di carcere per l’omicidio del polacco Czes?aw Kukuczka, avvenuto nel marzo del 1974 aal valico di frontiera tra l’exEste quella dell’Ovest democratica. L’80enne, che oggi vive a Lipsia, era un primo tenentepoliziatedesca all’epoca dell’incidente e operava al valico di Friedrichstrasse, oggi elegante via dello shopping berlinese. Naumann è stato accusato di aver sparato alla schiena del 38enne polacco Kukuczka da una distanza di 2-3 metri, rispondendo all’ordine di ”neutralizzare” la vittima. Fucilò unalla schiena mentre attraversava ildiA 50dall’incidente, il Tribunale regionale diha giudicato l’ufficiale colpevole di omicidio e lo haa 10, leggermente meno dei 12 richiesti dall’accusa.