Sarah Ferguson: «Il cancro mi sembrava una sentenza di morte. Mia sorella, spingendomi a fare la mammografia, mi ha salvato la vita»

Oltre al tumore al seno, a gennaio le è stato diagnosticato anche un melanoma. Ora non è ancora «fuori pericolo», ma le terapie hanno avuto successo: «Sono la prova vivente dell'importanza di non saltare mai gli appuntamenti di screening e di farsi sempre controllare i sintomi tempestivamente»

Sarah Ferguson torna a parlare del tumore : “Pensavo fosse una sentenza di morte” - L’ex nuora di Re Carlo III, ultimamente, ha vissuto anche un periodo davvero complicato, sul lato della salute, perché ha ricevuto la diagnosi di due tumori, uno alla pelle e uno al seno. È stato solo quando ne ho parlato per caso a mia sorella Jane, che mi aveva chiamato dalla sua casa in Australia, che è entrata in modalità prepotente da sorella maggiore e ha insistito perché andassi. (Dilei.it)

